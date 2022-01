Calciomercato Genoa, ecco il doloroso addio: è ufficiale (Di lunedì 17 gennaio 2022) Prosegue il Calciomercato del Genoa, in attesa del nuovo allenatore. In questi minuti è ufficiale una dolorosa cessione. Una sessione di mercato, questa invernale che stiamo vivendo, non particolarmente feconda sotto il punto di vista dei colpi di mercato. I club, però, si stanno muovendo per cercare di migliore per quanto possibile le rose dei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Prosegue ildel, in attesa del nuovo allenatore. In questi minuti èuna dolorosa cessione. Una sessione di mercato, questa invernale che stiamo vivendo, non particolarmente feconda sotto il punto di vista dei colpi di mercato. I club, però, si stanno muovendo per cercare di migliore per quanto possibile le rose dei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, domani le visite mediche di Mayoral e Villar col @GetafeCF e di Calafiori col… - DiMarzio : Il @GenoaCFC ha chiuso con l'@Atalanta_BC per #Miranchuk: ora aspetta il via libera della Dea - laziopress : CALCIOMERCATO LIVE | Ufficiale, Biraschi lascia il Genoa - pasqualinipatri : CALCIOMERCATO LIVE | Ufficiale, Biraschi lascia il Genoa - tabellamercatob : Prime ufficialità #Calciomercato #SerieB della settimana Difensori in prestito Da #SerieA #Crotone: dal #Genoa il… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa Inter e Milan, tour de force in un San Siro provato dagli impegni. Troppe gare ravvicinate, il rischio infortuni sale Milan - Roma 6 gennaio Inter - Lazio 9 gennaio Supercoppa Inter - Juve 12 gennaio Coppa Italia Milan - Genoa 13 gennaio Milan - Spezia 17 gennaio Coppa Italia Inter - Empoli 19 gennaio Inter - ...

Genoa, UFFICIALE: Biraschi al Fatih Karagumruk Commenta per primo Davide Biraschi lascia il Genoa . Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Fatih Karagumruk ha annunciato l'ingaggio del difensore classe '97 in prestito fino al termine della stagione.

Genoa, frizioni tra Labbadia e l'Hertha. Il club vaglia il piano B Calciomercato.com CALCIOMERCATO LIVE | Ufficiale, Biraschi lascia il Genoa @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI LUNEDÌ 17 GENNAIO 2022 Arriva l’ufficialità da parte del Genoa: Davide Biraschi lascierà la squadra per andare in prestito al ...

Genoa, UFFICIALE: Biraschi al Fatih Karagumruk Davide Biraschi ha affidato al suo profilo Instagram il saluto al Genoa e ai suoi tifosi ... La dirigenza rossoblu definisce un’altra operazione di calciomercato in uscita: il difensore si trasferirà ...

Milan - Roma 6 gennaio Inter - Lazio 9 gennaio Supercoppa Inter - Juve 12 gennaio Coppa Italia Milan -13 gennaio Milan - Spezia 17 gennaio Coppa Italia Inter - Empoli 19 gennaio Inter - ...Commenta per primo Davide Biraschi lascia il. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Fatih Karagumruk ha annunciato l'ingaggio del difensore classe '97 in prestito fino al termine della stagione.@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI LUNEDÌ 17 GENNAIO 2022 Arriva l’ufficialità da parte del Genoa: Davide Biraschi lascierà la squadra per andare in prestito al ...Davide Biraschi ha affidato al suo profilo Instagram il saluto al Genoa e ai suoi tifosi ... La dirigenza rossoblu definisce un’altra operazione di calciomercato in uscita: il difensore si trasferirà ...