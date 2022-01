Australian Open 2022, programma e orari martedì 18 gennaio: esordio per Sinner e Medvedev (Di lunedì 17 gennaio 2022) martedì 18 gennaio, sui campi in cemento di Melbourne Park, andranno in scena i match di primo turno, per quel che riguarda la parte bassa dei tabelloni maschile e femminile. Nel singolare maschile, i protagonisti di giornata saranno Jannik Sinner, che esordirà contro Joao Sousa, e Daniil Medvedev, il quale cerca di diventare il primo, nell’era Open, a conquistare i suoi primi due Major consecutivamente. Per quanto riguarda il femminile, la Rod Laver Arena sarà il palcoscenico di Garbine Muguruza, finalista qui nel 2020, Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, ancora a caccia della sua prima vittoria in stagione. programma COMPLETO Rod Laver Arena (a partire dall’1:00) Clara Burel vs Garbine Muguruza (3) Iga Swiatek (7) vs Harriet Dart Henri Laaksonen vs Daniil Medvedev ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022)18, sui campi in cemento di Melbourne Park, andranno in scena i match di primo turno, per quel che riguarda la parte bassa dei tabelloni maschile e femminile. Nel singolare maschile, i protagonisti di giornata saranno Jannik, che esordirà contro Joao Sousa, e Daniil, il quale cerca di diventare il primo, nell’era, a conquistare i suoi primi due Major consecutivamente. Per quanto riguarda il femminile, la Rod Laver Arena sarà il palcoscenico di Garbine Muguruza, finalista qui nel 2020, Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, ancora a caccia della sua prima vittoria in stagione.COMPLETO Rod Laver Arena (a partire dall’1:00) Clara Burel vs Garbine Muguruza (3) Iga Swiatek (7) vs Harriet Dart Henri Laaksonen vs Daniil...

Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - Agenzia_Ansa : Sarà l'italiano Salvatore Caruso, 28 anni, di Avola (Siracusa) a giocare al primo turno degli Australian Open al po… - fanpage : Ultim'ora Novak #Djokovic non giocherà gli #AustralianOpen2022 - BuIISitting : RT @ChanceGardiner: Chissà come saranno contenti gli sponsor che hanno pagato milioni agli Australian Open per fare vedere il loro marchio… - islandofknives : @Agenzia_Ansa Fanculo Australian Open. Non lo guarderò. -