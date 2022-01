Arisa e Vito Coppola, la cantante svela come sono andate le cose col partner di Ballando: “Ci abbiamo provato” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo le tante voci, Arisa ha finalmente svelato la verità sul suo rapporto con Vito Coppola. La vincitrice di Ballando con le Stelle nei giorni scorsi è scoppiata a piangere a Citofonando Rai2, quindi ha eluso le domande di Silvia Toffanin sull’argomento amore. Dalle storie Instagram, però, ha detto una volta per tutte come stanno le cose con il partner di ballo del talent di Milly Carlucci. Arisa e Vito Coppola ci hanno provato davvero: la rivelazione della cantante Da quei baci sulla pista di Ballando con le Stelle, alla “vita vera”: non è sempre facile riuscire a portare fuori dalla pista da ballo quell’alchimia evidente nel corso del ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo le tante voci,ha finalmenteto la verità sul suo rapporto con. La vincitrice dicon le Stelle nei giorni scorsi è scoppiata a piangere a Citofonando Rai2, quindi ha eluso le domande di Silvia Toffanin sull’argomento amore. Dalle storie Instagram, però, ha detto una volta per tuttestanno lecon ildi ballo del talent di Milly Carlucci.ci hannodavvero: la rivelazione dellaDa quei baci sulla pista dicon le Stelle, alla “vita vera”: non è sempre facile riuscire a portare fuori dalla pista da ballo quell’alchimia evidente nel corso del ...

