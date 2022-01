Angus Cloud, l'attore esordiente che sorprende in Euphoria (Di lunedì 17 gennaio 2022) Prima del 2019, nessuno sapeva chi fosse Angus Cloud, ma poi Sam Levinson ha presentato in anteprima una delle migliori serie drammatiche della storia, Euphoria, e il suo destino è cambiato per sempre. In Euphoria, una serie che esplora (in modo crudo, profondo e complesso) gli ostacoli che devono affrontare nella vita gli adolescenti contemporanei, Cloud interpreta Fezco, un giovane spacciatore che porta sul tavolo il tema che nessuno nasce con la voglia di essere un criminale, mentre l'ambiente, le circostanze possono fare molto (povertà, bisogno e mancanza di istruzione possono spingere molti dalla parte sbagliata). Eppure Fezco, che ha abbandonato la scuola superiore, è anche una sorta di guida morale quando invece di approfittare di un cliente "bisognoso", decide di fare la cosa giusta, che in ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Prima del 2019, nessuno sapeva chi fosse, ma poi Sam Levinson ha presentato in anteprima una delle migliori serie drammatiche della storia,, e il suo destino è cambiato per sempre. In, una serie che esplora (in modo crudo, profondo e complesso) gli ostacoli che devono affrontare nella vita gli adolescenti contemporanei,interpreta Fezco, un giovane spacciatore che porta sul tavolo il tema che nessuno nasce con la voglia di essere un criminale, mentre l'ambiente, le circostanze possono fare molto (povertà, bisogno e mancanza di istruzione possono spingere molti dalla parte sbagliata). Eppure Fezco, che ha abbandonato la scuola superiore, è anche una sorta di guida morale quando invece di approfittare di un cliente "bisognoso", decide di fare la cosa giusta, che in ...

