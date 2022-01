Venezia, che mercato! Altro colpo in arrivo dopo Nani (Di domenica 16 gennaio 2022) dopo l’arrivo di Cuisance nelle scorse settimane e l’ufficialità di Nani, gli arancioneroverdi sono pronti a chiudere l’affare che porterebbe in laguna Maximilian Ullmann, come riportato da Fabrizio Romano e da Sky Sport Austria in serata. Paolo Zanetti VeneziaTerzino sinistro austriaco classe 1996, Ullmann attualmente milita nel Rapid Vienna, ma il suo contratto è in scadenza a giugno. Ecco dunque che ad approfittarne è il Venezia: da capire se cercheranno di anticipare i tempi e portarlo subito, come probabile, in Serie A. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di domenica 16 gennaio 2022)l’di Cuisance nelle scorse settimane e l’ufficialità di, gli arancioneroverdi sono pronti a chiudere l’affare che porterebbe in laguna Maximilian Ullmann, come riportato da Fabrizio Romano e da Sky Sport Austria in serata. Paolo ZanettiTerzino sinistro austriaco classe 1996, Ullmann attualmente milita nel Rapid Vienna, ma il suo contratto è in scadenza a giugno. Ecco dunque che ad approfittarne è il: da capire se cercheranno di anticipare i tempi e portarlo subito, come probabile, in Serie A. VINCENZO BONIELLO

Advertising

CB_Ignoranza : UFFICIALE: Nani è un nuovo giocatore del Venezia, come riportato da @FabrizioRomano. Immaginate se qualche anno fa… - comunevenezia : #VeneziaPerImmagini ?? Buona serata da Venezia con questo scatto di Tiziana Riva, che ringraziamo ? Invia i tuoi… - francescacheeks : Ma chissene che perdiamo contro il Venezia, che vinciamo poco, che forse manco andremo in Champions. È tutto così p… - nuova_venezia : Allarme al Rifugio Campomulo, a Gallio, per il mancato rientro di un 42enne di Dolo che voleva raggiungere l’abisso… - Luna_di_Venezia : RT @Boboj29: Ieri prima della partita non ha parlato, dopo aver parlato a Roma e a Milano ieri e' rimasto zitto, che gli abbiano detto di s… -