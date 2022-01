Ue, 619 milioni di bandi Erc per giovani ricercatori: finanziati 58 progetti italiani (Di domenica 16 gennaio 2022) Assegnati i nuovi finanziamenti europei per la ricerca del Consiglio Europeo della Ricerca (Erc) per i giovani, Starting grants: 619 milioni di euro per 397 ricercatori. Tra i vincitori dei finanziamenti assegnati nell’ambito del programma Horizon Europe 58 sono italiani, il secondo gruppo più numeroso dopo i tedeschi con 67, ma dei ricercatori finanziati sono solo 28 ad essere ospitati da istituzioni italiane. Nel complesso a livello europeo il 43% dei vincitori sono ricercatrici, il 37% in più rispetto allo scorso anno. A guidare la schiera dei premiati sono i tedeschi seguiti da ben 58 giovani italiani e poi la Francia con 44 premiati. A guidare le nazioni che ospitano i vincitori c’è ancora la Germania con 72 seguita da Francia (53) e Regno Unito ... Leggi su ildenaro (Di domenica 16 gennaio 2022) Assegnati i nuovi finanziamenti europei per la ricerca del Consiglio Europeo della Ricerca (Erc) per i, Starting grants: 619di euro per 397. Tra i vincitori dei finanziamenti assegnati nell’ambito del programma Horizon Europe 58 sono, il secondo gruppo più numeroso dopo i tedeschi con 67, ma deisono solo 28 ad essere ospitati da istituzioni italiane. Nel complesso a livello europeo il 43% dei vincitori sono ricercatrici, il 37% in più rispetto allo scorso anno. A guidare la schiera dei premiati sono i tedeschi seguiti da ben 58e poi la Francia con 44 premiati. A guidare le nazioni che ospitano i vincitori c’è ancora la Germania con 72 seguita da Francia (53) e Regno Unito ...

