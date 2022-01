Scuola, Bianchi “Nessun disastro dopo la riapertura” (Di domenica 16 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non c'è stato il famoso disastro che ci doveva essere con la riapertura della Scuola”. Lo ha detto al “Caffè della Domenica”, su Radio24, il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi.“Ci sono stati disagi differenziati zona per zona, ma la Scuola ha riaperto e si è affermata la convinzione che la Scuola sia un elemento fondante, è la priorità, un diritto”.Il ministro ha poi spiegato che è in corso una “riflessione” per semplificare la certificazione per il rientro a Scuola degli alunni che sono stati contagiati dal Covid e sono guariti.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non c'è stato il famosoche ci doveva essere con ladella”. Lo ha detto al “Caffè della Domenica”, su Radio24, il ministro dell'Istruzione Patrizio.“Ci sono stati disagi differenziati zona per zona, ma laha riaperto e si è affermata la convinzione che lasia un elemento fondante, è la priorità, un diritto”.Il ministro ha poi spiegato che è in corso una “riflessione” per semplificare la certificazione per il rientro adegli alunni che sono stati contagiati dal Covid e sono guariti.(ITALPRESS).

Advertising

MediasetTgcom24 : Ministro Bianchi: 'La scuola ha riaperto e non ci sono stati disastri' #PatrizioBianchi - fattoquotidiano : DISASTRO BIANCHI Si litiga sulla riapertura di lunedì 10. Parla l'ex ministra (intervista di @Virdiesse) #8gennaio… - petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - ItaliaNotizie24 : Scuola, Bianchi “Nessun disastro dopo la riapertura” - CPolenzani : @rtl1025 Ma sta scherzando??? Nella classe di mio figlio siamo in dad da martedì 11 e in tutte le altre classi dell… -