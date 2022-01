Sci alpino, Sofia Goggia conferma: correrà il superG di Zauchensee. In gara dopo la caduta in discesa (Di domenica 16 gennaio 2022) Sofia Goggia disputerà il superG di Zauchensee, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurra sarà dunque regolarmente al via della gara, in programma oggi (domenica 16 gennaio) a partire dalle ore 11.30. La bergamasca ha sciolto gli ultimi dubbi nella mattinata odierna, valutando la sua condizione fisica dopo la brutta caduta rimediata ieri nella discesa andata in scena sempre sulle nevi austriache. La Campionessa Olimpica di discesa ha recuperato dagli acciacchi e se la sente di mettersi nuovamente alla prova in questo appuntamento con la velocità. Sofia Goggia, vincitrice di due superG in stagione e leader della classifica di specialità, ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022)disputerà ildi, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci. L’azzurra sarà dunque regolarmente al via della, in programma oggi (domenica 16 gennaio) a partire dalle ore 11.30. La bergamasca ha sciolto gli ultimi dubbi nella mattinata odierna, valutando la sua condizione fisicala bruttarimediata ieri nellaandata in scena sempre sulle nevi austriache. La Campionessa Olimpica diha recuperato dagli acciacchi e se la sente di mettersi nuovamente alla prova in questo appuntamento con la velocità., vincitrice di duein stagione e leader della classifica di specialità, ...

