Quel che resta della nostra serie preferita è l' idea di libertà assoluta in campo sessuale | da tramandare | questa volta | a figlie e nipoti

(Di domenica 16 gennaio 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). È arrivato il momento di parlare di And just like that (“Ed è così che”, ndr), il sedi Sex and the City, bibbia delle ragazze dei primi anni Duemila. Eh già, sono trascorsi più di quindici anni dall’ultimo memorabile episodio in cui la protagonista Carrie e il suo eterno amore Big si rimettevano insieme a Parigi. Anche se, non fosse stato per i due film con le quattro ragazze ormai (come noi) sulla viamaturità, a forza di repliche sembrerebbe cosa di ieri. Sarà per questo che è stato comunque un piccolo choc rivedere Carrie, Miranda e Charlotte definitivamente over. Ed è straziante l’elenco delle cose che ormai non ci sono più: la vorace Samantha; Big, che scompare per un infarto alla prima puntata; i tacchi sempre e comunque; la New York di quegli anni, così ...