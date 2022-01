Meteo, inverno in stand by: temperature miti e tanto sole (Di domenica 16 gennaio 2022) La fase Meteo che stiamo vivendo è davvero insolita per questo periodo dell’anno. L’anticiclone delle Azzorre si è esteso in modo anomalo sull’Europa occidentale, portando su molti Paesi quasi un anticipo di primavera. Il vero freddo sembra sparito anche dall’Italia e la situazione è molto calma da Nord a Sud. Lo scudo anticiclonico terrà lontane per diversi giorni le perturbazioni garantendo tanto sole, salvo nebbie e foschie in pianura Padana. Qualche nube in più si potrà registrare tra la Liguria di levante e la Toscana ma senza il rischio di piogge.Tempo mite, quanto durerà?Un primo possibile sblocco da questa situazione potrebbe avvenir sul finire della settimana, tra il 21 e il 22 gennaio. Sono attese correnti d'aria più fredda in discesa dalla Russia che coinvolgeranno maggiormente le regioni adriatiche. Non si esclude la ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 16 gennaio 2022) La faseche stiamo vivendo è davvero insolita per questo periodo dell’anno. L’anticiclone delle Azzorre si è esteso in modo anomalo sull’Europa occidentale, portando su molti Paesi quasi un anticipo di primavera. Il vero freddo sembra sparito anche dall’Italia e la situazione è molto calma da Nord a Sud. Lo scudo anticiclonico terrà lontane per diversi giorni le perturbazioni garantendo, salvo nebbie e foschie in pianura Padana. Qualche nube in più si potrà registrare tra la Liguria di levante e la Toscana ma senza il rischio di piogge.Tempo mite, quanto durerà?Un primo possibile sblocco da questa situazione potrebbe avvenir sul finire della settimana, tra il 21 e il 22 gennaio. Sono attese correnti d'aria più fredda in discesa dalla Russia che coinvolgeranno maggiormente le regioni adriatiche. Non si esclude la ...

