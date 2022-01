La crosta lunare nata da un “coperchio” di cristalli (Di domenica 16 gennaio 2022) Secondo uno studio dell'Università di Cambridge e dell'École normale supérieure di Lione, la crosta lunare si sarebbe formata come un 'coperchio' galleggiante di cristalli, creatosi sull'oceano di magma 'fangoso', che avvolgeva la luna primordiale, durante il suo processo di congelamento. La ricerca, sostenuta dall'European Research Council, è pubblicata su Geophysical Review Letters. A darne notizia è Global Science, il notiziario online dell'Agenzia spaziale italiana. La Luna nacque in modo burrascoso. Poco dopo la sua formazione, circa 4.6 miliardi di anni fa, una giovanissima Terra fu colpita da un corpo celeste delle dimensioni di Marte: questo violentissimo impatto generò il nostro satellite. Altro risultato di questa collisione fu che la Luna era, in principio, così calda da avere un mantello di magma fuso. Da ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 16 gennaio 2022) Secondo uno studio dell'Università di Cambridge e dell'École normale supérieure di Lione, lasi sarebbe formata come un '' galleggiante di, creatosi sull'oceano di magma 'fangoso', che avvolgeva la luna primordiale, durante il suo processo di congelamento. La ricerca, sostenuta dall'European Research Council, è pubblicata su Geophysical Review Letters. A darne notizia è Global Science, il notiziario online dell'Agenzia spaziale italiana. La Luna nacque in modo burrascoso. Poco dopo la sua formazione, circa 4.6 miliardi di anni fa, una giovanissima Terra fu colpita da un corpo celeste delle dimensioni di Marte: questo violentissimo impatto generò il nostro satellite. Altro risultato di questa collisione fu che la Luna era, in principio, così calda da avere un mantello di magma fuso. Da ...

