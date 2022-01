Gf Vip: Delia Duran Scoppia in Lacrime! (Di domenica 16 gennaio 2022) Il suo ingresso era stato annunciato da più parti e finalmente nell’ultima diretta, Delia Duran è entrata al Gf Vip come nuova concorrente ufficiale. A distanza di poche ore dall’inizio della sua avventura, la moglie di Alex Belli ha avuto un crollo emotivo, Scoppiando a piangere davanti a Manila Nazzaro. Proprio l’ex Miss Italia ha raccolto le sue confidenze sulla crisi in atto con Alex. Ecco quello che ha raccontato Delia in queste ultime ore! Delia Duran crolla e Scoppia in lacrime al Gf Vip L’avventura di Delia Duran nella Casa del Grande fratello Vip è iniziata da pochi giorni e già il pubblico l’ha vista Scoppiare in lacrime. Ebbene sì, la modella venezuelana, a poche ore dal suo ingresso nella Casa, ha avuto un ... Leggi su gossipnews.tv (Di domenica 16 gennaio 2022) Il suo ingresso era stato annunciato da più parti e finalmente nell’ultima diretta,è entrata al Gf Vip come nuova concorrente ufficiale. A distanza di poche ore dall’inizio della sua avventura, la moglie di Alex Belli ha avuto un crollo emotivo,ndo a piangere davanti a Manila Nazzaro. Proprio l’ex Miss Italia ha raccolto le sue confidenze sulla crisi in atto con Alex. Ecco quello che ha raccontatoin queste ultime ore!crolla ein lacrime al Gf Vip L’avventura dinella Casa del Grande fratello Vip è iniziata da pochi giorni e già il pubblico l’ha vistare in lacrime. Ebbene sì, la modella venezuelana, a poche ore dal suo ingresso nella Casa, ha avuto un ...

