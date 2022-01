Frascati scienza | per avere una bussola attendibile di divulgazione scientifica

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 16 gennaio 2022) La cultura e la conoscenzadevono essere obiettivi alla portata di tutti. Mai, come in questo periodo del Coronavirus, la gente ha manifestato tanta attenzione alle tematiche mediche e scientifiche, necessarie per capire e fare scelte consapevoli. La pandemia e in misura minore i cambiamenti climatici, hanno stimolato in molte persone la necessità di approfondire argomenti complessi come ad esempio l’immunità cellulare ed anticorpale, oppure le dinamiche della fisica dell’atmosfera. I virologi, gli immunologi, gli statistici, i fisici e altri scienziati sono diventati improvvisamente delle star mediatiche. Impazzano sul web e sui media e pubblicano libri a ritmo incessante. Per poter discriminare tra notizie attendibili o fasulle c’è bisogno di figure affidabili di riferimento che, in qualche caso, servano a coprire le enormi carenze di base che si ...