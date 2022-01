Djokovic | game over | espulso dall’Australia “Pericoloso per ordine pubblico | potrebbe essere emulato”

(Di domenica 16 gennaio 2022) Roma, 16 gen — Arriva la parola fine per l‘odissea australiana di Novak. Il campione di tennis ha perso il suo ricorso contro la decisione dell’Australia di cancellargli il visto. Il 34enne serbo, che rifiuta di vaccinarsi, verràdal Paese e non potrà difendere il suo titolo all’Australian Open, il primo dei tornei dello Slam della stagione 2022 al via lunedì 17 gennaio. Una motivazione che ha molto di ideologico: il rappresentante legale del ministero dell’Immigrazione ha infatti affermato che l’opposizione dialla vaccinazione costituisce un problema di, in quanto rappresenterebbe un precedente fortissimo per incitare gli altri non vaccinati australiani a «emulare le sue azioni e ignorare le leggi australiane in tema di salute pubblica». Le dichiarazioni di ...

Advertising

capuanogio : ?? Il ministro dell'Immigrazione australiano Hawke ha cancellato il visto di ingresso di Novak #Djokovic. Game over #AusOpen - MenegazziMarina : RT @IlPrimatoN: Finisce l'odissea del tennista #Djokovic 'Deluso, ora riposerò' - Olindo35055898 : RT @IlPrimatoN: Finisce l'odissea del tennista #Djokovic 'Deluso, ora riposerò' - ivic00633480 : RT @IlPrimatoN: Finisce l'odissea del tennista #Djokovic 'Deluso, ora riposerò' - IlPrimatoN : Finisce l'odissea del tennista #Djokovic 'Deluso, ora riposerò' -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic game

over: Novaksarà espulso dall'Australia. La Corte federale ha respinto il ricorso del tennista numero 1 al mondo. Il serbo, che non è vaccinato, ha perso la battaglia per evitare l'...ROMA - Come una pallina da tennis. La notizia del cartellino rosso esibito dal ministro dell'Immigrazione australiano Alex Hawke a Novak Djokovicl rimbalza da un paese all'altro., set, ko per il serbo che, a meno di ulteriori e clamorosi colpi di scena, non potrà disputare gli Australian Open e dovrà lasciare il paese. Le reazioni, non potrebbe essere altrimenti, dividono ...Game, set, match: Novak Djokovic ha perso il set decisivo nell’intesa partita contro il governo australiano, non riuscendo a convincere i tre giudici dell’appello del suo diritto di rimanere a Melbour ...Novak Djokovic sarà espulso dall'Australia. La Corte federale ha respinto il ricorso del tennista numero 1 al mondo ...