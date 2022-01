DIRETTA Sassuolo-Hellas Verona: segui la partita LIVE (Di domenica 16 gennaio 2022) Tutto pronto per il fischio di inizio di Sassuolo-Hellas Verona, lunch match della ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022. Sta per iniziare Sassuolo-Hellas Verona, gara delle 12:30 del ventiduesimo turno di Serie A 2021/2022. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Alessio Dionisi ospita gli scaligeri di Igor Tudor nel lunch match di giornata. La gara Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 16 gennaio 2022) Tutto pronto per il fischio di inizio di, lunch match della ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022. Sta per iniziare, gara delle 12:30 del ventiduesimo turno di Serie A 2021/2022. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Alessio Dionisi ospita gli scaligeri di Igor Tudor nel lunch match di giornata. La gara Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

TuttoHellasVer1 : Sassuolo-Verona: dove seguire in diretta l'incontro - CanaleSassuolo : Segui #SassuoloVerona con la nostra diretta testuale #SerieA - Luxgraph : Diretta Sassuolo-Verona ore 12.30: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - sportli26181512 : Diretta #Sassuolo-#Verona ore 12.30: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming: Gli uomini di Dionis… - ilveggente_it : ?? #SerieA #Sassuolo Vs #Verona è una partita della ventiduesima giornata di Serie A che si giocherà oggi alle 12.30… -