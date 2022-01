C'è posta per te, Teo Mammucari: "Io e mio fratello non ci parliamo più" (Di domenica 16 gennaio 2022) Nella seconda puntata di C'è posta per te, in onda ieri sera su Canale 5, Maria De Filippi ha invitato la giuria di Tu si que vales al completo per sostenere Carmine, un ragazzo di Scafati che ha voluto fare una sorpresa... Leggi su today (Di domenica 16 gennaio 2022) Nella seconda puntata di C'èper te, in onda ieri sera su Canale 5, Maria De Filippi ha invitato la giuria di Tu si que vales al completo per sostenere Carmine, un ragazzo di Scafati che ha voluto fare una sorpresa...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 appuntamento con #CePostaPerTe. Tra gli ospiti di #MariaDeFilippi l'attore turco… - trash_italiano : A Verissimo ci sarà uno spazio dedicato a C’è Posta Per Te, per scoprire come si sono evolute le storie più interes… - fanpage : Emanuele è cresciuto con sua madre e sua nonna, suo padre lo ha abbandonato prima che nascesse perché non si sentiv… - DrowningInBlack : @calicidetere Sto qui scrive sempre stronzate, secondo me lo fa a posta per attirare su di sé attenzioni, quindi è meglio ignorarlo - manu86anto : RT @occhio_notizie: Can Yaman ospite a C'è Posta per te: 'Nella mia infanzia ho avuto figure femminili molto forti, che ringrazio sempre pe… -