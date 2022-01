Catanzaro | arrestato 49enne con l’accusa di aver strangolato a morte la moglie

(Di domenica 16 gennaio 2022) Un uomo di 49 anni è statodai carabinieri a Motta Santa Luca, in provincia di, condila, uccidendola. I militari dell’Arma sono stati chiamati dal datore di lavoro dell’uomo, di origine marocchina, al quale il presunto assassino ha confessato l’omicidio poco dopolo commesso, nella serata di sabato 15 gennaio. Secondo le prime ricostruzioni, la coppia, che litigava spesso, era in camera da letto al momento dell’ennesimo diverbio, sfociato nell’aggressione mortale. Secondo l’AdnKronos, l’uomo, dopoaggredito la donna, l’ha strangolata fino ad ucciderla. È stato allora che ha telefonato al suo datore di lavoro, secondo quanto è stato riportato dai carabinieri. L’uomo è stato portato in ...

Ultime Notizie dalla rete : Catanzaro arrestato

Il Fatto Quotidiano

È accaduto a Motta Santa Lucia, in provincia di, nella tarda serata di sabato 15 gennaio. L'autore dell'omicidio è un operaio marocchino di 49 anni che lavora nella ditta edile del paese, ...Per i rilievi tecnici di rito sono stati attivati gli specialisti della Sezione rilievi del Reparto Operativo di, nonché il medico legale per i preliminari accertamenti su luogo del delitto,...Un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri a Motta Santa Luca, in provincia di Catanzaro, con l’accusa di aver strangolato la moglie, uccidendola. I militari dell’Arma sono stati chiamati da ...Uccide la moglie soffocandola. I fatti sono avvenuti a Motta Santa Lucia, in provincia di Catanzaro, nella tarda serata di ieri 15 gennaio ...