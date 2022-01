“Brighside” | Il quarto album dei The Lumineers | la tracklist

Leggi su lopinionista

(Di domenica 16 gennaio 2022) É uscito lo scorso 14 gennaio 2022, ilin studio di The, la band nominata due volte ai Grammy® Award. La title track,, ha raggiunto il primo posto della Billboard AAA Radio Chart: è la sesta volta che la band raggiunge la vetta di questa classifica. Oltre alla AAA, la canzone ha scalato la Alternative Radio Airplay ed ha raggiunto la vetta della classifica AAA di Mediabase. Prodotto dal collaboratore di lunga data Simone Felice coadiuvato da David Baron (mix & sound engineer) in due sessioni nell’inverno e nella primavera del 2021 presso i Baron’s Sun Mountain Studios nella bucolica Boiceville, New York, l’rappresenta il ritorno di Thedopo oltre due anni, così come il lavoro più gioioso e spontaneo ...