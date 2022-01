Alessandro Sallusti, chi è la compagna Patrizia Groppelli: “La mia ex moglie mi aveva tradito con suo marito” (Di domenica 16 gennaio 2022) Alessandro Sallusti e la compagna Patrizia Groppelli hanno una relazione solida e duratura. L’imprenditrice ed opinionista ha ritrovato la felicità al fianco del giornalista dopo il termine della precedente storia. Alessandro Sallusti, l’incontro con la compagna Patrizia Groppelli Oggi il direttore di “Libero” sarà tra gli ospiti di “Domenica In, a partire dalle 14:00 su Raiuno dove interverrà nello spazio dedicato all’emergenza sanitaria insieme ad Al Bano ed ai professori Sileri, Vaia e Bassetti. Nata nel 1973, Patrizia Groppelli vanta origini nobili che le hanno permesso di conseguire il diploma alla scuola delle Orsoline ed una in seguito ha conseguito un master in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 gennaio 2022)e lahanno una relazione solida e duratura. L’imprenditrice ed opinionista ha ritrovato la felicità al fianco del giornalista dopo il termine della precedente storia., l’incontro con laOggi il direttore di “Libero” sarà tra gli ospiti di “Domenica In, a partire dalle 14:00 su Raiuno dove interverrà nello spazio dedicato all’emergenza sanitaria insieme ad Al Bano ed ai professori Sileri, Vaia e Bassetti. Nata nel 1973,vanta origini nobili che le hanno permesso di conseguire il diploma alla scuola delle Orsoline ed una in seguito ha conseguito un master in ...

