Turchia e Armenia: una riconciliazione possibile, con la benedizione del Cremlino (Di sabato 15 gennaio 2022) Potremmo assistere allo storico incontro per la riconciliazione tra Turchia e Armenia. Svoltosi a Mosca oggi, il summit ha una portata epocale. Ci si aspetta che le due parti si confrontino sulla stesura di una road map che rafforzi la fiducia reciproca e ponga le basi per una storica normalizzazione Si è svolto ieri a Mosca l'incontro tra delegati di Armenia e Turchia che potrebbe spianare la strada delle relazioni tra due Paesi. Turchia e Armenia: incontro "positivo per il mondo intero" Le relazioni tra questi due stati non sono mai state facili. Sin dall'indipendenza di Erevan nel 1991, hanno vissuto violenti alti e bassi. Dall'incontro di ieri si pone la base per la speranza che le due parti si confrontino sulla stesura di una road map.

