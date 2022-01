Traffico Roma del 15-01-2022 ore 13:30 (Di sabato 15 gennaio 2022) Luceverde Roma non trovati dalla redazione Buon pomeriggio pochi gli spostamenti sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare Attenzione però sulla tangenziale dove segnalato un incidente in direzione di San Giovanni nei pressi dell’uscita Verano Porta Maggiore polizia locale Ci segnalava un incidente in Prati in via degli Scipioni possibili rallentamenti le maggiori difficoltà sulla Cristoforo Colombo per un incidente avvenuto all’altezza di via di Malafede incidente nel quale sono rimasti coinvolti più veicoli e che età provocando incolonnamenti in direzione di Ostia al Aurelio per un evento di carattere commerciale chiusura di largo San Pio quinto di via Francesco Satolli la riapertura questa sera alle ore 20 al Lido di Ostia chiusa via dei Pescatori 3 via Mar dei Coralli e il borgo in direzione mare chiusura della strada anche verso il ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 gennaio 2022) Luceverdenon trovati dalla redazione Buon pomeriggio pochi gli spostamenti sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare Attenzione però sulla tangenziale dove segnalato un incidente in direzione di San Giovanni nei pressi dell’uscita Verano Porta Maggiore polizia locale Ci segnalava un incidente in Prati in via degli Scipioni possibili rallentamenti le maggiori difficoltà sulla Cristoforo Colombo per un incidente avvenuto all’altezza di via di Malafede incidente nel quale sono rimasti coinvolti più veicoli e che età provocando incolonnamenti in direzione di Ostia al Aurelio per un evento di carattere commerciale chiusura di largo San Pio quinto di via Francesco Satolli la riapertura questa sera alle ore 20 al Lido di Ostia chiusa via dei Pescatori 3 via Mar dei Coralli e il borgo in direzione mare chiusura della strada anche verso il ...

