Sci oggi tv Cdm femminile discesa libera Zauchensee: dove seguirla in diretta e in streaming (Di sabato 15 gennaio 2022) Un nuovo importantissimo appuntamento è in programma nel weekend per tutti gli appassionati di sci. Il circo bianco è di scena in Austria a Zauchensee dove oggi, sabato 15 gennaio, si disputa la discesa libera. Quando mancano... Leggi su europa.today (Di sabato 15 gennaio 2022) Un nuovo importantissimo appuntamento è in programma nel weekend per tutti gli appassionati di sci. Il circo bianco è di scena in Austria a, sabato 15 gennaio, si disputa la. Quando mancano...

Advertising

Ettore_Rosato : Oggi #GreenPassrafforzato per bus, tram e metro,bar e ristoranti all'esterno, palestre, piscine e sci. Se non si vu… - LaLaLuPunto : Secondo me con queste temperature oggi sarebbe stato magnifico avere gli sci indosso e la crema solare in viso. Niente ci pensavo. - Ruggero_Po : RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA SUI CAMPI DA SCI. Secondo Forbes siamo i primi al mondo. Nel Ristretto Italiano… - LaGhisaura : @LuigiCorbo3 Oggi ho mollato gli sci e me la son fatta a piedi. Luoghi meravigliosi. - joe_catanza : RT @Mariolina1990: Oggi ho voglia di neve, sci, cioccolata calda e caminetto acceso……..si offre qualcuno? -