Salernitana-Lazio, le formazioni ufficiali: occasione per Gondo (Di sabato 15 gennaio 2022) Continua la 22° giornata di Serie A con la partita tra Salernitana e Lazio: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre andremo a scoprire insieme le formazioni ufficiali che scenderanno in campo alle 18:00 presso lo “Stadio Arechi“. I padroni di casa occupano stabilmente l’ultima posizione in classifica con 11 punti conquistati in 19 partite. Nell’ultimo incontro di campionato i campani hanno affrontato e battuto, fuori casa, l’Hellas Verona. Il sogno salvezza, considerando anche le due partite da recuperare, passa per questo match. Stefano Colantuono tenterà di fare punti schierando i suoi con il 3-4-1-2. Rispetto all’ultima partita il tecnico stravolge il reparto arretrato: oltre al confermato Veseli ci saranno infatti Motoc e Delli Carri. A centrocampo mancheranno Coulibaly e Jaroszynski (nemmeno ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 15 gennaio 2022) Continua la 22° giornata di Serie A con la partita tra: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre andremo a scoprire insieme leche scenderanno in campo alle 18:00 presso lo “Stadio Arechi“. I padroni di casa occupano stabilmente l’ultima posizione in classifica con 11 punti conquistati in 19 partite. Nell’ultimo incontro di campionato i campani hanno affrontato e battuto, fuori casa, l’Hellas Verona. Il sogno salvezza, considerando anche le due partite da recuperare, passa per questo match. Stefano Colantuono tenterà di fare punti schierando i suoi con il 3-4-1-2. Rispetto all’ultima partita il tecnico stravolge il reparto arretrato: oltre al confermato Veseli ci saranno infatti Motoc e Delli Carri. A centrocampo mancheranno Coulibaly e Jaroszynski (nemmeno ...

