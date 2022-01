Rigopiano | la giustizia che manca a morti e vivi

(Di sabato 15 gennaio 2022) D’improvviso è tornata sui giornali la straziante storia di, nome dell’hotel e della frazione (di Farindola, provincia di Pescara) dove cinque anni fa, il 18 gennaio del 2017, ventinove persone morirono sotto una slavina. Il ritorno non dipende soltanto dalla suggestione della ricorrenza, ma anche da un’altra data, 28 gennaio, appuntamento di un’ennesima tappa dell’udienza preliminare stabilita per decidere se rinviare a giudizio i trenta indagati. Dopo cinque anni siamo ancora lì, al vaglio delle indagini, e il giorno in cui si farà finalmente– cerco di uniformarmi al vocabolario corrente – non si avvicina, poiché le cronache informano di un probabilissimo ulteriore rinvio per consentire ai periti di fornire nuove consulenze. Sono cronache molto evocative, come è comprensibile che sia per l’enormità della tragedia, ...

...per ribadire l'interesse dell'ufficio a imprimere un'accelerazione al processo su. Dopo ... È ora che quei morti abbiano'. Dei 30 imputati sono 29 quelli che hanno scelto il rito ...RIGOPIANO 1 Grazia Longo per 'la Stampa' C' è il dolore, per nulla lenito dai cinque anni trascorsi. E c'è la rabbia, per un processo infinito che ancora non rende giustizia. Tra dieci giorni, il 18 g ...