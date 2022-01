Pierpaolo Pretelli | “Io mi sento in famiglia fra mamma Rai e zia Mara”

(Di sabato 15 gennaio 2022)non rinnega le esperienze a Mediaset ma adesso si sente a tutti gli effetti un volto della Rai, dove lo vediamo ogni domenica al fianco diVenierospite a Tv talk ha parlato del suo lavoro e di Giulia Salemi: “Per fare questo tipo di lavoro bisogna scindere bene la professione dalla vita privata, stiamo cercando di farlo. Rispetto all’inizio che erano storie continue (su Instragram, ndr), ora cerchiamo di vivere la nostra storia in maniera più privata”. Da diversi mesiè arrivato in Rai, prima con Tale e quale show e adesso a Domenica In conVenier. Ma prima ha avuto diverse esperienze a Mediaset: Striscia la Notizia, Uomini e Donne, Temptation Island ed infine il Grande Fratello Vip, ...

