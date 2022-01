Pd, Letta: "Patto di legislatura e presidente di garanzia" | Salvini: "Non tirate per la giacca Mattarella o Draghi" (Di sabato 15 gennaio 2022) Il segretario del Pd Enrico Letta , dalla direzione dem, manda un messaggio alle forze di maggioranza affinché si arrivi a suggellare un Patto di legislatura per sciogliere l'impasse sul Quirinale e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 15 gennaio 2022) Il segretario del Pd Enrico, dalla direzione dem, manda un messaggio alle forze di maggioranza affinché si arrivi a suggellare undiper sciogliere l'impasse sul Quirinale e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La proposta del segretario del Pd Enrico Letta: un patto di legislatura per 'completarla nei tempi naturali' e un P… - repubblica : Politica, Letta (Pd) offre alla maggioranza un patto di larga legislatura: 'Ma per il Quirinale serve candidato con… - eziomauro : Direzione Pd, Letta: 'Patto per il Quirinale: vogliamo un presidente super partes, non un capo politico divisivo'… - RosannaVaroli : Pd, appello di Letta al centrodestra per un patto di legislatura: 'Eleggiamo insieme un presidente super partes, Be… - Moixus1970 : RT @sole24ore: Letta: «Servono un patto di legislatura e presidente super partes, Berlusconi divisivo» -