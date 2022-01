Papa Francesco, i figli, i cani, i gatti e le parole (Di sabato 15 gennaio 2022) Quando ero molto giovane, litigai con un prete perché – ai tempi mia figlia Aurora era molto piccola e la vita da neo genitore era molto stressante – si era messo a spiegare ai genitori presenti all’incontro (al quale avevo partecipato per dovere, essendo obbligatorio per iscrivere la bimba all’asilo) come un genitore si sarebbe dovuto comportare: i genitori devono fare questo, i genitori devono fare quell’altro e così via. Avevo chiesto, letteralmente, da che pulpito lui potesse fare affermazioni del genere, visto che di bambini non aveva esperienza. Stavolta è il turno di Papa Francesco, le cui frasi hanno fatto il giro del mondo e hanno sollevato un putiferio. Ecco alcuni stralci del suo discorso: “Oggi la gente non vuole avere figli, almeno uno. E sono tante le coppie che non vogliono. Ma hanno due ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 15 gennaio 2022) Quando ero molto giovane, litigai con un prete perché – ai tempi miaa Aurora era molto piccola e la vita da neo genitore era molto stressante – si era messo a spiegare ai genitori presenti all’incontro (al quale avevo partecipato per dovere, essendo obbligatorio per iscrivere la bimba all’asilo) come un genitore si sarebbe dovuto comportare: i genitori devono fare questo, i genitori devono fare quell’altro e così via. Avevo chiesto, letteralmente, da che pulpito lui potesse fare affermazioni del genere, visto che di bambini non aveva esperienza. Stavolta è il turno di, le cui frasi hanno fatto il giro del mondo e hanno sollevato un putiferio. Ecco alcuni stralci del suo discorso: “Oggi la gente non vuole avere, almeno uno. E sono tante le coppie che non vogliono. Ma hanno due ...

