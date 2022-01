Manutenzione strade e decoro urbano, 5 milioni e mezzo ai comuni casertani (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato pubblicato il decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno recante “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla Manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano” nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023”. «Il provvedimento – dichiara la deputata Margherita Del Sesto – è stato previsto nell’ultimaLegge di Bilancio, che abbiamo approvato circa tre settimane fa, e consentirà ai 104 comuni del casertano di effettuare lavori di Manutenzione straordinaria per la sicurezza stradale e per il decoro urbano. I fondi – ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato pubblicato il decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno recante “Assegnazione aidi contributi per investimenti finalizzati allastraordinaria dellecomunali, dei marciapiedi e dell’arredo” nel limite complessivo di 200di euro per l’anno 2022 e 100di euro per l’anno 2023”. «Il provvedimento – dichiara la deputata Margherita Del Sesto – è stato previsto nell’ultimaLegge di Bilancio, che abbiamo approvato circa tre settimane fa, e consentirà ai 104del casertano di effettuare lavori distraordinaria per la sicurezza stradale e per il. I fondi – ...

