Largo XXV aprile finisce in commissione

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 15 gennaio 2022) di Erika Noschese Arriva direttamente a Palazzo di Città la battaglia dell’Anpi per intitolare lo sche si interpone tra la salita di via Velia e la perpendicolare di via Roma al XXV. Una battaglia che la leader di opposizione, Elisabetta Barone ha portato inStatuto e Regolamenti. “Condividiamo altresì la scelta che individua tale luogo simbolico nello sche si interpone tra l’inizio della salita di via Velia e la perpendicolare via Roma – ha dichiarato la consigliera Barone – E’ questo, infatti, come ha giustamente sottolineato l’Anpi, “uno spazio attualmente anonimo che però fu il luogo dove ebbe prima collocazione – anno 1864- la statua di Pisacane attualmente in Villa Comunale, zona racchiusa inoltre tra il monumento ai martiri del Risorgimento salernitano e l’area dove era situato il ...