Incredibile scoperta | Possibile interazione tra l'Alzheimer e il sonno cattivo. (Di sabato 15 gennaio 2022) Il sonno frammentato può portare a cambiamenti nel metabolismo cerebrale, alcuni simili a quelli del morbo di Alzheimer. La chiave del fenomeno risiederebbe in una condizione di stress neurologico. Neuromed – curiosauro.itIl sonno interrotto La ricerca è stata condotta dall'Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), e pubblicata su Frontiers in Aging Neurosciences. Lo studio ha utilizzato l'ultima generazione di tecnologie di tomografia ad emissione di positroni (PET), per valutare vari parametri del metabolismo nervoso di animali sottoposti a interruzioni del sonno. Nicola D'Ascenzo, docente presso il Dipartimento di Ingegneria Biomedica dell'Hust e responsabile del Dipartimento di Fisica Medica e Ingegneria del Neuromed, afferma che: "Dopo un mese e mezzo di sonno frammentato nel cervello degli animali abbiamo ...

