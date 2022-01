In montagna serve una viabilità sostenibile: il problema non sono i mezzi, ma l’uso che se ne fa (Di sabato 15 gennaio 2022) Il decreto 28 ottobre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 286 del 1 dicembre 2021 con oggetto “Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale”, concretizza i contenuti dell’art. 9 comma 2 del Testo unico delle foreste e filiere forestali (Tuff) del 2018, D.lgs. n. 34/2018, già in vigore da anni. Quindi in realtà nulla cambia sul tema della fruizione della viabilità forestale, se non che vengono espressi nero su bianco alcuni concetti che prima erano in parte lasciati alla libera interpretazione: – art. 2 comma 2, “i tratti della viabilita? forestale e silvo-pastorale permanente e temporanea non interrompono la continuita? del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Il decreto 28 ottobre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 286 del 1 dicembre 2021 con oggetto “Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico costruttive dellaforestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale”, concretizza i contenuti dell’art. 9 comma 2 del Testo unico delle foreste e filiere forestali (Tuff) del 2018, D.lgs. n. 34/2018, già in vigore da anni. Quindi in realtà nulla cambia sul tema della fruizione dellaforestale, se non che vengono espressi nero su bianco alcuni concetti che prima erano in parte lasciati alla libera interpretazione: – art. 2 comma 2, “i tratti della viabilita? forestale e silvo-pastorale permanente e temporanea non interrompono la continuita? del ...

Advertising

ilfattoblog : In montagna serve una viabilità sostenibile: il problema non sono i mezzi, ma l'uso che se ne fa [LEGGI] - campiglioapt : Vacanze sicure: dove serve il Green Pass Rafforzato (o Super Green Pass) e tutte le informazioni necessarie per una… - Fabio25287344 : @lapoelkann_ Magari,per vincere,serve anche una squadra che sia felice di giocare a pallone...noi già stavamo in br… - il_piccolo : Nuove regole in montagna d’inverno: per gite di scialpinismo, ciaspolate e escursioni a piedi serve il kit Artva, s… - rete_aea : RT @pattoautonomia: Quella del grande idroelettrico è una partita di straordinaria importanza per il futuro della montagna friulana, sono n… -