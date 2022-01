Il Pd: mai Berlusconi Ma su Draghi al Colle restano le divisioni (Di domenica 16 gennaio 2022) Parare la candidatura di Berlusconi senza stracciare i rapporti col centrodestra. E tenere unito il Pd che sull’opportunità del trasloco di Draghi al Quirinale ha al suo interno idee assai diverse. Questa la missione di Enrico Letta che ieri, dopo 4 ore di riunione della direzione Pd unita ai gruppi parlamentari, ha ricevuto un mandato unanime a «seguire la trattativa per individuare una figura di alto profilo istituzionale e non di parte» per il Quirinale, garantendo «stabilità nell’azione di governo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 16 gennaio 2022) Parare la candidatura disenza stracciare i rapporti col centrodestra. E tenere unito il Pd che sull’opportunità del trasloco dial Quirinale ha al suo interno idee assai diverse. Questa la missione di Enrico Letta che ieri, dopo 4 ore di riunione della direzione Pd unita ai gruppi parlamentari, ha ricevuto un mandato unanime a «seguire la trattativa per individuare una figura di alto profilo istituzionale e non di parte» per il Quirinale, garantendo «stabilità nell’azione di governo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

