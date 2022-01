GF Vip | il crollo di Soleil Sorge dopo l’arrivo di Delia Duran

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 15 gennaio 2022) Il tanto atteso ingresso dial GF Vip 6 ha ovviamente provocato una forte reazione da parte dite le nomination ha anche avuto la possibilità di parlare con Alex Belli: voleva sapere se questa entrata della modella fosse concordata. “Ho cercato di farle capire tutto, ma hai visto com’è entrata – le ha spiegato l’attore in collegamento dallo studio – È entrata con il mood che non ci rappresenta, credi in me”. “Lei è un teatrino vivente – la replica di– ve la siete studiata bene sta cosa? Smetterò di dirlo solo quando vedrò qualcosa di vero. Ti dico che io proteggerò la nostra amicizia, ma alla prima cosa che vedo chiudo qui la situazione anche nei tuoi confronti”. Poi, finita la diretta dove ha tenuto testa col suo solito ...