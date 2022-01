Formazioni ufficiali Sampdoria Torino | le scelte degli allenatori

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ledimatch valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-4-2): Falcone; Bereszynski, Dragusin, Ferrari, Augello; Askildsen, Thorsby, Rincon, Candreva; Caputo, Gabbiadini. Allenatore: D’Aversa.(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. Allenatore: Juric L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le formazioni ufficiali di Sampdoria Torino match valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Sampdoria Torino, match valido per la 22esima giornata della Serie A 2021/2022. Blucerchiati a secco di vittorie da quattro partite e reduci da due sconfitte.