Firenze, la polemica sui loghi degli sponsor: "Censura? No, serve equilibrio" (Di sabato 15 gennaio 2022) Firenze, 15 gennaio 2022 - Censurare i loghi degli sponsor di eventi artistici? No, piuttosto serve equilibrio. La polemica scoppiata a Firenze dopo che il logo della carta di credito American Express ... Leggi su lanazione (Di sabato 15 gennaio 2022), 15 gennaio 2022 -re idi eventi artistici? No, piuttosto. Lascoppiata adopo che il logo della carta di credito American Express ...

Advertising

qn_lanazione : Firenze, la polemica sui loghi degli sponsor: 'Censura? No, serve equilibrio' - bobby_nowr : @vagrantforlives @IosonoScala O guarda tu hai già preso il sale dei fiorentini: sgarbata e polemica. Vai vai a lavo… - Cassuto3Cassuto : RT @Cassuto3Cassuto: Firenze, 'Sponsored by American Express proiettato' sul Ponte Vecchio: esplode la polemica…. - Cassuto3Cassuto : Firenze, 'Sponsored by American Express proiettato' sul Ponte Vecchio: esplode la polemica…. - Pietro_Firenze : Pillon ! ! !???????????? Sanremo 2022: Drusilla Foer e l'assurda polemica di Simone Pillon -