Dietro Vita da Wrestler: Intervista a Maurizio Merluzzo (Attore, doppiatore e Youtuber) (Di sabato 15 gennaio 2022) Si avvicina sempre di più il debutto sul Ring di Maurizio Merluzzo, a SIW Giorno del Giudizio 2022, il prossimo 23 Gennaio a Collesalvetti (LI). Nelle scorse settimane, sul nostro sito vi abbiamo mostrato e fatto conoscere il progetto video "Vita da Wrestler", realizzato da Merluzzo assieme al suo amico e "partner in crime" in tutti i suoi progetti su Youtube: il regista e sceneggiatore Paolo Cellammare. Questa settimana vi abbiamo presentato l'Intervista a Paolo Cellammare, oggi concludiamo questo approfondimento del progetto Vita da Wrestler con il suo protagonista, Maurizio, in una Intervista esclusiva per ZW: Enrico: Innanzitutto Grazie mille per aver concesso questa Intervista per ...

