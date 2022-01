Davvero dobbiamo prendere la Coppa d’Africa sul serio? (Di sabato 15 gennaio 2022) Ve lo giuro, capisco la buona volontà, l'entusiasmo, il sentimento di pioniere, persino la buona fede di chi prova a prendere sul serio la Coppa d'Africa. Capisco anche che se ne dovrebbe dire benissimo sennò sotto poi qualcuno pensa che sei un razzista. Però, vi prego, almeno dopo la seconda pinta (offro io) lo ammettete pure voi che siamo al massimo di fronte a un torneo amatoriale di quartiere su scala globale a cui partecipa qualche gloria del calcio europeo? Sono un pigro, c'è la FA Cup che mi fa godere e che venero guardandola in accosciata davanti alla tv, della Coppa d'Africa ho visto solo qualche triste highlight su internet. Tra le notizie più significative c'è il cambio di pettinatura di Kessie, la papera di Onana all'esordio, le polemiche di Koulibaly sui test anti Covid, ma soprattutto la scena da ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 gennaio 2022) Ve lo giuro, capisco la buona volontà, l'entusiasmo, il sentimento di pioniere, persino la buona fede di chi prova asullad'Africa. Capisco anche che se ne dovrebbe dire benissimo sennò sotto poi qualcuno pensa che sei un razzista. Però, vi prego, almeno dopo la seconda pinta (offro io) lo ammettete pure voi che siamo al massimo di fronte a un torneo amatoriale di quartiere su scala globale a cui partecipa qualche gloria del calcio europeo? Sono un pigro, c'è la FA Cup che mi fa godere e che venero guardandola in accosciata davanti alla tv, dellad'Africa ho visto solo qualche triste highlight su internet. Tra le notizie più significative c'è il cambio di pettinatura di Kessie, la papera di Onana all'esordio, le polemiche di Koulibaly sui test anti Covid, ma soprattutto la scena da ...

