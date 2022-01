Can Yaman a “C’è posta per te”, Carlo Conti o 007? La tv del 15 gennaio (Di sabato 15 gennaio 2022) Per la prima serata in tv, sabato 15 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Tali e quali”, versione nip di “Tale e quale show”, condotto da Carlo Conti. Lo show musicale in cui personaggi non famosi si sfideranno tra loro trasformandosi in un’icona musicale. Su Canale5 alle 21.30 ci sarà “C’è posta per te”, condotto da Maria De Filippi. Ospite annunciato Can Yaman, attore turco che nell’ultimo anno ha spopolato e tornerà presto di nuovo in tv con la fiction “Viola come il mare”, su Canale 5. Ad annunciare la presenza dell’attore turco nella seconda puntata direttamente l’account ufficiale del programma: “Il bellissimo attore turco Can Yaman sarà ospite della seconda puntata di C’è posta per te in onda sabato 15 gennaio in ... Leggi su bergamonews (Di sabato 15 gennaio 2022) Per la prima serata in tv, sabato 15su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Tali e quali”, versione nip di “Tale e quale show”, condotto da. Lo show musicale in cui personaggi non famosi si sfideranno tra loro trasformandosi in un’icona musicale. Su Canale5 alle 21.30 ci sarà “C’èper te”, condotto da Maria De Filippi. Ospite annunciato Can, attore turco che nell’ultimo anno ha spopolato e tornerà presto di nuovo in tv con la fiction “Viola come il mare”, su Canale 5. Ad annunciare la presenza dell’attore turco nella seconda puntata direttamente l’account ufficiale del programma: “Il bellissimo attore turco Cansarà ospite della seconda puntata di C’èper te in onda sabato 15in ...

Advertising

fanpage : Le voci sulla partecipazione di Can Yaman a #Sanremo2022 negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti. - Ju56228948 : RT @CY_mybreath: ??#CanYamanMania, il profumo di #CanYaman può essere acquistato anche tramite la catena Coin Italy - Arancha55833838 : RT @CanKalpli: Can Yaman Mania ???????? Ora oltre che sul sito ufficiale - Arancha55833838 : RT @Stefani29974118: Can Yaman e Francesca Chillemi sul set ?? Viola come il mare ?? di Gianluigi Barbieri #CanYaman #FrancescoDemir #Viol… - Ju56228948 : RT @froshani6: Can Yaman! Sei bellissimo! ???????? #CanYaman #CePostaPerTe -