Calciomercato Inter: definita una cessione, manca l’annuncio (Di sabato 15 gennaio 2022) E’ fatta per il prestito di Martin Satriano, che passa così dall’Inter al Brest: manca solo l’annuncio ufficiale del club Martin Satriano saluta l‘Inter. Il giovane attaccante uruguaiano non ha trovato spazio con Simone Inzaghi e si trasferirà in prestito al Brest fino al termine della stagione. E’ tutto fatto tra le società, si attende solamente l’annuncio ufficiale del club francese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) E’ fatta per il prestito di Martin Satriano, che passa così dall’al Brest:soloufficiale del club Martin Satriano saluta l‘. Il giovane attaccante uruguaiano non ha trovato spazio con Simone Inzaghi e si trasferirà in prestito al Brest fino al termine della stagione. E’ tutto fatto tra le società, si attende solamenteufficiale del club francese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : #calciomercato Inter, assalto a Dybala. Marotta prepara l'ultimo sgarbo alla Juve - DiMarzio : La @sampdoria è scatenata sul #calciomercato: superato il @GenoaCFC per #Piccoli e primi contatti con l'@Inter per… - DiMarzio : #Inter, Martin #Satriano in prestito al #Brest: ritroverà #Agoumé - PianetaASRoma : L’Inter si è mossa già da tempo, la Roma prova l’inserimento per Filip #Kostic ???? in vista dell’estate. #ASRoma… - CalcioNews24 : L'#Inter ha definito una cessione -