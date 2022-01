Australian Open al via aspettando il caso Djokovic (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - Djokovic sì o Djokovic no? Il nodo della partecipazione del numero uno del mondo agli Australian Open non si scioglierà, a meno di clamorosi colpi di scena, prima di domenica, alla vigilia cioè dell'inizio del primo torneo dello Slam. è in corso, infatti, il "quinto set" di una partita, tutta legale, che rimbalza tra il governo di Canberra, guidato da Scott Morrison, e lo Stato di Victoria, presieduto dal giudice Anthony Kelly. Il visto che permette al giocatore serbo, non vaccinato e reduce da una recente positività al Covid, di rimanere in terra Australiana è stato infatti revocato ben due volte negli ultimi giorni, l'ultima dal ministro per l'immigrazione, Alex Hawke. L'espulsione conseguente, allo stesso modo, è stata sospesa temporaneamente per due volte. Il punteggio, insomma, resta in ... Leggi su agi (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI -sì ono? Il nodo della partecipazione del numero uno del mondo aglinon si scioglierà, a meno di clamorosi colpi di scena, prima di domenica, alla vigilia cioè dell'inizio del primo torneo dello Slam. è in corso, infatti, il "quinto set" di una partita, tutta legale, che rimbalza tra il governo di Canberra, guidato da Scott Morrison, e lo Stato di Victoria, presieduto dal giudice Anthony Kelly. Il visto che permette al giocatore serbo, non vaccinato e reduce da una recente positività al Covid, di rimanere in terraa è stato infatti revocato ben due volte negli ultimi giorni, l'ultima dal ministro per l'immigrazione, Alex Hawke. L'espulsione conseguente, allo stesso modo, è stata sospesa temporaneamente per due volte. Il punteggio, insomma, resta in ...

