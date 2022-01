Apb | “Assicurare alle donne con Covid il diritto a partorire in sicurezza”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Di seguito nota stampa dei consiglieri comunali di “Alternativa per Benevento“. “Desta viva preoccupazione quanto di recente accaduto all’ospedale ‘San Pio’ di Benevento. Apprendiamo dalla stampa, infatti, delle modalità inusuali con cui è stato gestito il parto di una donna del capoluogo che risultava essere contagiata dal-19. Non essendo ancora attivo il Punto Nascita, infatti, il parto è stato effettuato all’interno di un ambulatorio e non in sala operatoria. Superfluo sottolineare la differenza tra le due strutture in termini di funzionalità esia per la partoriente che per gli operatori sanitari. Anche per la degenza della giovane neomamma, inoltre, sarebbe stato utilizzato il medesimo ambulatorio, situato nei pressi della sala d’aspetto del reparto Ginecologia. Una ...