4 anni senza Dolores O’Riordan | i Cranberries | “Sei sempre con noi”

DUBLINO – "Sono passati quattro anni da quando abbiamo perso la nostra bellissima amica e cantante Dolores. Sei sempre con noi 'D', per sempre nei nostri cuori". Lo scrivono, sulla loro pagina Facebook, i tre membri superstiti dei Cranberries (Ferg, Noel e Mike) a proposito dei quattro anni dalla scomparsa della loro cantante Dolores O'Riordan, che ci ha improvvisamente lasciati il 15 gennaio 2018.

