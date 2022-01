Volley | positivi al Covid tre atleti di Tonno Calippo

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ancoranel mondo del. Tramite una nota ufficiale,ha comunicato latà di tredella prima squadra. Il club di Vibo Valentia, attualmente militante in Superlega, ha specificato come i tre tesserati, sono asintomatici, manifestando uno stato da contagio lieve o del tutto nullo. SportFace.

I tesserati del Deltarisultatial tampone hanno sintomi lievi o nulli e sono già in isolamento presso le proprie abitazioni: le loro condizioni verranno monitorate con attenzione ...14/01/2022 Dopo la notizia della ripresa degli allenamenti a seguito della negativizzazione degli atleti risultati, arriva anche l'ufficializzazione della data del primo dei quattro recuperi per la Bcc Castellana Grotte nel campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. La Lega ...Il contagio riguarda diversi atleti della prima squadra. Tra cinque giorni dovrebbe disputarsi la partita a Trento ...Trentino Volley rende noto che è stata riscontrata la positività del giocatore Carlo De Angelis, in seguito al tampone molecolare Covid-19 a cui si è sottoposto. L’atleta, che ha già completato l’inte ...