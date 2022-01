Ultime Notizie Roma del 14-01-2022 ore 19:10 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione al microfono Giuliano Ferrigno molte regioni sono in bilico il rischiano il passaggio in zona gialla zona arancione con regole più restrittive a rischiare Nel passaggio in particolare da Valle d’Aosta mentre la Campania rischia di cambiare zona da Bianca gialla dalle tabelle del monitoraggio della cabina di regia con i principali dati dall’incidenza l’occupazione dei posti Latina via medica in terapia intensiva la Valle d’Aosta per avere superato la soglia del 50% 53,5 per le terapie Intensive è arrivata al 21,2% entrambi i parametri superano le soglie per finire in zona arancione che sono il 20% di passi intensiva occupati dai pazienti covid e il 30% dei posti nei ricoveri ordinata Sicilia e si avvicina molto È arrivata al 33,9% per l’aria Medical 19,4 per le terapie Intensive ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 gennaio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione al microfono Giuliano Ferrigno molte regioni sono in bilico il rischiano il passaggio in zona gialla zona arancione con regole più restrittive a rischiare Nel passaggio in particolare da Valle d’Aosta mentre la Campania rischia di cambiare zona da Bianca gialla dalle tabelle del monitoraggio della cabina di regia con i principali dati dall’incidenza l’occupazione dei posti Latina via medica in terapia intensiva la Valle d’Aosta per avere superato la soglia del 50% 53,5 per le terapie Intensive è arrivata al 21,2% entrambi i parametri superano le soglie per finire in zona arancione che sono il 20% di passi intensiva occupati dai pazienti covid e il 30% dei posti nei ricoveri ordinata Sicilia e si avvicina molto È arrivata al 33,9% per l’aria Medical 19,4 per le terapie Intensive ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Aquila, a Sassari con Bradford e Reynolds Le ultime settimane non sono state facili, ma le abbiamo vissute con la giusta mentalità, cercando ogni giorno di migliorarci individualmente e di squadra. Con le tante assenze ho avuto un ruolo con ...

Bollettino Covid, Cts: contrari alla variazione, conteggiare gli asintomatici Il bollettino non deve essere modificato. Il Cts si inserisce nella discussione, nata dopo la richiesta delle Regioni di cambiare il modo in cui vengono conteggiati i nuovi positivi . Come fanno ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid, il green pass e i vaccini Corriere della Sera I migliori articoli di oggi Lo Zegna di Alessandro Sartori apre le danze della nuova settimana della moda, dedicata alle collezioni autunno inverno 2022 2023.

Tutte le canzoni di cui ci innamoreremo a Sanremo 2022 Grazie all'ascolto in anteprima dei brani, abbiamo potuto conoscere le tracce che sentiremo e vedremo in live molto presto, raccogliendo le frasi migliori che ci sono rimaste impresse ...

