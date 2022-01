Tuchel | Ancora imparo da Guardiola

Advertising

tuchel_mania : RT @SOSFanta: La chiesa sarà sempre al centro del villaggio. Ti aspetteremo per vivere ancora emozioni così. Il futuro è con Federico Chies… - fagiuolismo : @AJG_Official Ancora con la storia di Klopp. Ok. Allora Lampard è stato esonerato a metà stagione, è entrato Tuchel… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuchel Ancora

Il tecnico del Chelsea, Thomas, parla in vista della sfida con il Manchester City di Pep Guardiola...è intervenuto in conferenza stampa elogiando anche il suo rivale. Ecco le sue parole: GUARDIOLA ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Thomas Tuchel ha parlato alla vigilia di Manchester City Chelsea che fornirà risposte importanti sulla stagione di Premier League A poche ore da un impo ...Tottenham-Chelsea è un match valido per il ritorno della semifinale di League Cup: dove vederla in tv, formazioni, pronostici ...