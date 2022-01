Ti ricordi…. Mark Fish, il primo sudafricano in Serie A. E quella accoglienza di Zeman alla Lazio: “Non so chi sia” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il gol è bello e importante: una botta di sinistro da centro area che non lascia spazio a Guardalben e porta in vantaggio la Lazio a Verona contro l’Hellas. È quel che si vede dietro che non è granché bello, e considerato che si tratta di un difensore i gol passano in secondo piano. E dire che quel gol arriva nel periodo migliore, quello in cui Mark Fish, primo sudafricano della storia della Serie A, cerca disperatamente di dire “Ehi, non sono un bidone, io qui posso starci”. L’aveva detto nella partita precedente, giocando molto bene nella gara vinta per 3 a 0 contro il Milan (quello scalcagnato che Sacchi aveva ereditato da Tabarez, non un granché), l’aveva confermato nella gara successiva col Verona…al netto di qualche svarione. Una costante per Mark Antonhy ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il gol è bello e importante: una botta di sinistro da centro area che non lascia spazio a Guardalben e porta in vantaggio laa Verona contro l’Hellas. È quel che si vede dietro che non è granché bello, e considerato che si tratta di un difensore i gol passano in secondo piano. E dire che quel gol arriva nel periodo migliore, quello in cuidella storia dellaA, cerca disperatamente di dire “Ehi, non sono un bidone, io qui posso starci”. L’aveva detto nella partita precedente, giocando molto bene nella gara vinta per 3 a 0 contro il Milan (quello scalcagnato che Sacchi aveva ereditato da Tabarez, non un granché), l’aveva confermato nella gara successiva col Verona…al netto di qualche svarione. Una costante perAntonhy ...

