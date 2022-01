THE VOICE SENIOR: LA SEMIFINALE DEL TALENT DI ANTONELLA CLERICI. PASSANO IN 3 PER TEAM (Di venerdì 14 gennaio 2022) Giunge alla SEMIFINALE The VOICE SENIOR, il TALENT show condotto da ANTONELLA CLERICI che premia le più belle voci over 60. Terminate le sessioni di Blind Auditions, le tradizionali “audizioni al buio”, e superata la fase di Cut, per i concorrenti rimasti in gara è tempo di affrontare il temutissimo Knock Out, in onda venerdì 14 gennaio alle 21.25 su Rai1. Saranno solo 3 i concorrenti di ogni squadra che riusciranno ad accedere alla finale prevista per la prossima settimana. Una selezione durissima, che segue quella cominciata nella scorsa puntata. Dopo aver selezionato 15 cantanti per TEAM, infatti, i quattro giudici del programma hanno dovuto ridurre il numero dei componenti delle loro squadre, portandolo a 6. Una scelta complessa, che ha visto Orietta Berti ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 14 gennaio 2022) Giunge allaThe, ilshow condotto dache premia le più belle voci over 60. Terminate le sessioni di Blind Auditions, le tradizionali “audizioni al buio”, e superata la fase di Cut, per i concorrenti rimasti in gara è tempo di affrontare il temutissimo Knock Out, in onda venerdì 14 gennaio alle 21.25 su Rai1. Saranno solo 3 i concorrenti di ogni squadra che riusciranno ad accedere alla finale prevista per la prossima settimana. Una selezione durissima, che segue quella cominciata nella scorsa puntata. Dopo aver selezionato 15 cantanti per, infatti, i quattro giudici del programma hanno dovuto ridurre il numero dei componenti delle loro squadre, portandolo a 6. Una scelta complessa, che ha visto Orietta Berti ...

Advertising

LoredanaBerte : Stasera tutti su Rai Uno per l’ultima BLIND di The Voice Senior 2?? io e gli altri giudici non vediamo l’ora di chiu… - bubinoblog : THE VOICE SENIOR: LA SEMIFINALE DEL TALENT DI ANTONELLA CLERICI. PASSANO IN 3 PER TEAM - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV 14 GENNAIO 2022: UN VENERDÌ TRA IL COMPLOTTO CONTRO L'AMERICA, THE VOICE SENIOR E GFVIP - bubinoblog : GUIDA TV 14 GENNAIO 2022: UN VENERDÌ TRA IL COMPLOTTO CONTRO L'AMERICA, THE VOICE SENIOR E GFVIP - ParliamoDiNews : The Voice Senior: Clerici conduce la semifinale. Riparte la sfida tra D’Alessio, Clementino, Bertè e Berti - Gossip… -