Tassista aggredisce la cliente in centro a Firenze (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il caso è scoppiato sui social network. La cooperativa 4242 ha avvitao un procedimento disciplinare nei confronti del collega Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il caso è scoppiato sui social network. La cooperativa 4242 ha avvitao un procedimento disciplinare nei confronti del collega

Advertising

Italia_Notizie : Firenze, tassista aggredisce la cliente dopo una discussione: un calcio e un ceffone - neXtquotidiano : Il tassista che prende a schiaffi una cliente americana in centro a #Firenze | VIDEO - arnopeck : RT @News_24it: FIRENZE - A riportare la notizia il Corriere Fiorentino, che pubblica un video (visionabile alla fine dell'articolo) in cui… - sarg108 : Tassista aggredisce cliente in centro / VIDEO Inaccettabile! Colpisce una donna questo ???? dovrebbe entrare ?… - News_24it : FIRENZE - A riportare la notizia il Corriere Fiorentino, che pubblica un video (visionabile alla fine dell'articolo… -