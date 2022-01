Susanna Agnelli: vita di una donna straordinaria (Di venerdì 14 gennaio 2022) Parlare di Susanna Agnelli, delle sue azioni e dei ruoli ricoperti durante la sua vita vuol dire, inevitabilmente, ripercorrere un pezzo importante della storia del nostro Paese. Non è un caso che il celebre docu-film Illuminate della Rai abbia dedicato proprio al volto della famiglia Agnelli una splendida puntata per ripercorrere tutta la vita di una donna straordinaria. E così vogliamo fare noi. Susanna Agnelli Nata a Torino il 24 aprile del 1922, Susanna Agnelli è stata un’imprenditrice, una politica e una scrittrice italiana, nonché prima donna a ricoprire la carica di ministro degli esteri in Italia. Ha trascorso la sua vita dedicandosi agli altri ... Leggi su dilei (Di venerdì 14 gennaio 2022) Parlare di, delle sue azioni e dei ruoli ricoperti durante la suavuol dire, inebilmente, ripercorrere un pezzo importante della storia del nostro Paese. Non è un caso che il celebre docu-film Illuminate della Rai abbia dedicato proprio al volto della famigliauna splendida puntata per ripercorrere tutta ladi una. E così vogliamo fare noi.Nata a Torino il 24 aprile del 1922,è stata un’imprenditrice, una politica e una scrittrice italiana, nonché primaa ricoprire la carica di ministro degli esteri in Italia. Ha trascorso la suadedicandosi agli altri ...

