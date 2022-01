Seul: Corea del Nord ha lanciato un "proiettile non indentificato" (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Corea del Nord ha lanciato verso il Mar del Giappone 'un proiettile ancora non meglio identificato', secondo quanto riferito dalle forze armate sudCoreane. E' la terza iniziativa del genere da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ladelhaverso il Mar del Giappone 'unancora non meglio identificato', secondo quanto riferito dalle forze armate sudne. E' la terza iniziativa del genere da ...

Advertising

pbrex668 : RT @MediasetTgcom24: Seul: Corea del Nord ha lanciato un 'proiettile non indentificato' #CoreadelNord - iconanews : Corea Nord: Seul, lanciato 'proiettile non indentificato' - ElVengadorDelF5 : RT @MediasetTgcom24: Seul: Corea del Nord ha lanciato un 'proiettile non indentificato' #CoreadelNord - IlBlogdiAndy : RT @MediasetTgcom24: Seul: Corea del Nord ha lanciato un 'proiettile non indentificato' #CoreadelNord - MediasetTgcom24 : Seul: Corea del Nord ha lanciato un 'proiettile non indentificato' #CoreadelNord -